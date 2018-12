La sauna del centro estetico va a fuoco: due donne finiscono intossicate

Un centro estetico completamente divorato dalle fiamme. Questo quanto è accaduto sabato mattina, verso le ore 10.45 in piazzetta Duca d'Aosta a Conegliano, quando alcune fiamme sprigionatesi dalla sauna della "Estetica Barby" hanno in breve divorato l'intera struttura al piano terra di un palazzetto. Sono ancora poco chiare le cause che hanno portato al rogo, ma purtroppo la certezza è che ora l'immobile è in stato di totale inagibilità a causa degli ingentissimi danni subiti dalle fiamme (coperti da assicurazione), dal calore e dal fumo causati dall'incendio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche se la titolare ed una dipendente hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per una seduta di ossigenoterapia a causa del fumo inalato nel tentativo di spegnere il rogo con un estintore. Immediato è stato comunque l'intervento dei vigili del fuoco, ma al loro arrivo ormai le fiamme avevano avvolto le varie stanze della struttura distruggendo tutto ciò che hanno trovato.