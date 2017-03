Cucina in fiamme a Cison di Valmarino: donna di 74 anni ricoverata in ospedale

CISON DI VALMARINO Principio d'incendio, nel pomeriggio di domenica, in via Gherardo a Cison di Valmarino dove le fiamme sono divampate poco dopo le 16 nella cucina del civico 3. All'interno dell'edificio si trovava M.M. un'anziana signora di 75 anni che vedendo le fiamme è riuscita a chiamare sul posto i soccorsi.

Il distaccamento dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto è entrato in azione pochi minuti dopo. Al loro arrivo le fiamme sono state spente dal momento che la natura del rogo era meno grave del previsto. Tutto sembrava essersi concluso per il meglio ma a un certo punto, forse per lo spavento improvviso, forse per il fumo inalato, la signora ha iniziato a sentirsi poco bene ed è stato quindi necessario l'intervento sul posto di un'ambulanza che ha trasportato la donna al pronto soccorso di Conegliano. Le sue condizioni al momento sarebbero gravi ma stabili. La donna non è in pericolo di vita.