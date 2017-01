Fiamme da un'abitazione all'alba: devono intervenire tre squadre dei pompieri

CODOGNE' Le squadre dei vigili del fuoco di Conegliano sono state avvisate alle 6.40 di lunedì per via di un incendio presso un'abitazione disabitata, e con solai in legno, in via Coda a Codognè. Il lavoro dei pompieri si è presentato subito complesso e sul posto hanno lavorato tre mezzi con altrettante squadre che, dopo aver spento il rogo, hanno messo in sicurezza tutta l'area insieme anche ad una squadra dell'Enel. Ignote per ora le cause scatenanti delle fiamme, ma danni ingenti alla struttura.