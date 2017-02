Incendio nella notte a Codognè: vecchia casa colonica distrutta dalle fiamme

CODOGNE' E' andata completamente a fuoco durante la notte e a causa delle alte fiamme che si sono sprigionate è rimasta del tutto distrutta. Si tratta di una casa colonica su tre piani, disabitata, presente nella frazione di Cimavilla di Codognè in via Molino di Sopra lungo la Cadore Mare. L'incendio si è scatenato, per cause ancora ignote, mercoledì sera verso le 22.30, ma le operazioni di spegnimento si sono protratte fino al tardo mattino di giovedì, anche per mettere in sicurezza la zona dopo che la struttura ha subito anche dei crolli parziali. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco da Conegliano, Motta di Livenza e Gaiarine, oltre ai carabinieri.

Gallery