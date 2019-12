Il divano di casa prende improvvisamente fuoco: intossicata un'intera famiglia

Tanta paura sabato all'alba per una famiglia residente in via Scoglio di Quarto a Conegliano. Sabato, poco dopo le 6, il Distaccamento dei vigili del fuoco di Conegliano è difatti intervenuto in un'abitazione della zona a causa di un improvviso incendio che si era scatenato nel salotto di casa. A prendere fuoco poco prima, infatti, era stato un divano. I pompieri hanno così agito immediatamente per spegnere le fiamme e liberare la famiglia per affidarla alle cure del Suem 118. Quattro le persone rimaste intossicate per l'inalazione del fumo, ossia tre bambini e il loro papà, tutti comunque già fuori pericolo. I vigili del fuoco, dopo lo spegnimento, si sono poi trattenuti sul posto per mettere in sicurezza le strutture, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato tutti i controlli di rito.