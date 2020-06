Corriera di linea prende fuoco in corsa: passeggeri costretti a scendere in tutta fretta

Tanta paura, sabato verso le 17.30, per i passeggeri che in quel momento erano presenti all'interno della corriera che ha improvvisamente preso fuoco a causa di un guasto al motore. Il fatto è avvenuto in via Andrea Erizzo a Cornuda e i passeggeri sono stati subito fatti scendere in sicurezza senza che nessuno rimanesse ferito. Sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco di Montebelluna per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza del mezzo.

