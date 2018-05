Maserada: cortocircuito in casa e scoppia l'incendio

MASERADA Incendio questa mattina a Candelù nei pressi delle strutture Mosole di Maserada. Parrebbe che dei problemi elettrici abbiano causato un cortocircuito innescando le fiamme nella casa non più abitata da circa un mese dopo la morte del proprietario. Gli uomini dei vigili del fuoco di Treviso sono ancora sul posto con quattro mezzi per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.