Incendio in zona industriale a Crevada, ecco le raccomandazioni di Ulss e Arpav

REFRONTOLO Nella notte si è sviluppato un incendio alla Ovag Italia, azienda in cui vengono lavorati materiali plastici, con sede nella zona industriale di Crevada, nel comune di Refrontolo. Essendo le fiamme divampate nelle ore notturne l’impatto sulla popolazione è stato di scarso rilievo in quanto le fabbriche erano chiuse e i pochi residenti si trovavano all’interno delle proprie abitazioni.

Per massima precauzione Arpav e Ulss 2, per la giornata odierna e in relazione alle immediate vicinanze del luogo dell’incendio, raccomandano quanto segue:

- Evitare di svolgere attività all’aperto e tenere chiuse le finestre

- Lavare accuratamente la verdura eventualmente raccolta nell’orto di casa

Sul luogo dell’incendio Arpav ha eseguito, come di prassi, campionamenti dell’aria i cui risultati saranno resi noti appena disponibili.