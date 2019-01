Saldatura innesca un incendio in azienda: intossicato un operaio 41enne

Dramma sfiorato sabato mattina all'interno della ditta Cubik Service Srl, operante nella verniciatura e coibentazione di materiale legnoso e plastico, sita in via Maestri del Lavoro a Pasiano di Pordenone e gestita da un 48enne di Meduna di Livenza. Verso le ore 10.30, infatti, nei pressi di un soppalco è scaturito un improvviso incendio dopo che il materiale incandescente proveniente da una saldatura è finito sopra un sistema di filtraggio fumi. Ad avere la peggio, a seguito del rogo innescato, è stato un 41enne di Chiarano, operaio della Mgn Impianti di Meduna di Livenza, rimasto leggermente intossicato dal fumo inalato e per questo poi soccorso dal Suem 118. Per spegnere il rogo sono invece intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco dai mandamenti di Pordenone-San Vito e Motta di Livenza che hanno arginato l'incendio ad macchinario e ad altro materiale adiacente. Seppur spento in breve il rogo, i danni sono ancora da quantificare ma saranno comunque coperti da assicurazione. Infine, sul posto si sono portati i carabinieri di Prata di Pordenone che hanno verificato come non ci fossero feriti e di come la lavorazione aziendale non si sia mai fermata, anche in quanto non risultava alcun tipo di inquinamento.