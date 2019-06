Il deposito delle ferrovie prende fuoco: i vigili del fuoco evacuano un'intera area

Tanta preoccupazione venerdì pomeriggio a Castelfranco Veneto quando ha improvvisamente preso fuoco un deposito di materiale delle ferrovie, nei pressi dei binari, da poco in fase di ristrutturazione. Ancora sconosciute le cause di innesco del rogo, ma i danni sono stati ingenti seppur l'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo, impedendo che le fiamme raggiungessero strutture limitrofe. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma tutto il materiale (in plastica e gomma) presente nel magazzino è andato letteralmente in fumo.

