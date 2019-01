Incendio in un deposito di pneumatici: paura per la nube di fumo

Dalle ore 7.50 di questa mattina, mercoledì 2 gennaio, i vigili del fuoco sono impegnati in via Staizza a Castelfranco Veneto per lo spegnimento del deposito di pneumatici Pneusmarket, nella frazione di Salvarosa.

Sul posto sono intervenuti ben cinque automezzi antincendio tra cui due autopompe serbatoio e tre autobotti. Sedici gli operatori coadiuvati dal funzionario di turno, accorsi dal locale distaccamento da Montebelluna e Treviso. Le operazioni di spegnimento sono particolarmente complicate dal momento che il deposito di gomme si trova in un magazzino sotterraneo. L’alta colonna di fumo nero è visibile da gran parte della città. Sul posto anche il personale di Arpav che, dopo le prime verifiche svolte in mattinata sulla qualità dell'aria ha scritto in una nota stampa che le fiamme avrebbero interessato solo alcuni macchinari e non dei pneumatici. La situazione resta però molto delicata.

