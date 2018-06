Incendio all'alba: in fiamme un'azienda di Colle Umberto

COLLE UMBERTO Doveva essere l'inizio di una nuova giornata lavorativa per la ditta Albera s.n.c. ma un incendio improvviso ha bloccato tutte le attività della ditta di via Caliselle, specializzata nella lavorazione del legno.

Le fiamme hanno avvolto la copertura dell'azienda intorno alle 6 di mattina ma l'incendio si è propagato in pochi minuti anche all'interno del capannone dove si trovavano diversi quintali di legna che non hanno fatto altro che aumentare la portata del rogo. Nonostante il tempestivo intervento sul posto dei vigili del fuoco, per una parte della struttura i danni sono stati molto ingenti. Sul posto sono intervenute le squadre di Conegliano e Vittorio Veneto. Ancora tutte da chiarire invece le cause che hanno dato origine al rogo.

