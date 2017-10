Spaventoso incendio in un capannone di vernici: vigili del fuoco al lavoro sul posto

PRAVISDOMINI Torna l'incubo incendi nel Nordest. Un nuovo capannone è andato a fuoco nel tardo pomeriggio di domenica 22 ottobre. Stando alle prime ricostruzioni dei soccorritori arrivati sul posto, intorno alle 19.49 un incendio di discrete dimensioni sarebbe divampato in un'azienda specializzata nella produzione di vernici.

Lo stabilimento è situato in Viale Europa Unita, nella zona industriale di Pravisdomini dove già qualche mese fa un altro incendio aveva ridotto in cenere un'azienda della zona. Le ragioni del rogo sono ancora tutte da chiarire. Quel che è certo è che sul posto sono dovute intervenire più squadre di vigili del fuoco non solo da Pordenone e dintorni ma anche dalla Marca trevigiana. I primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco di Motta di Livenza, raggiunti pochi minuti dopo dagli altri colleghi. Una densa nube di fumo si è alzata dal tetto dell'edificio. Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori però le fiamme sono state tenute subito sotto controllo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse in poche ore. Sul posto oltre ai pompieri sono intervenuti anche i carabinieri di Pordenone e le autorità di Pravisdomini. Stando alle loro dichiarazioni non ci sarebbe nessun pericolo per quanto riguarda la qualità dell'aria. A tarda sera la situazione è tornata alla normalità.