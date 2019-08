Incendio nella notte, furgone divorato dalle fiamme

Vigili del fuoco in azione nella notte appena trascorsa per spegnere un incendio divampato a pochi metri di distanza dalla concessionaria "De Negri Moto" in via Feltrina, a Pederobba.

Stando alle prime testimonianze dei soccorritori intervenuti sul posto, il rogo sarebbe divampato verso mezzanotte. Ad andare a fuoco un furgone posteggiato a poca distanza dal concessionario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna insieme alle forze dell'ordine che hanno provveduto a svolgere i rilievi del caso, avviando le indagini sull'accaduto. Tra le possibili cause non è ancora stata esclusa quella del dolo.