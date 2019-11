Paura nella notte: fuoco e fiamme dal furgone posteggiato nel cortile

Paura nella notte tra venerdì e sabato, precisamente verso l'1.20, in via Roma a Ponzano Veneto. Un furgone, posteggiato all'interno del cortile di un'abitazione della zona, ha difatti improvvisamente preso fuoco allarmando di conseguenza il vicinato. Immediatamente sono stati quindi allertati i vigili del fuoco che in breve tempo hanno avuto ragione delle fiamme, non potendo però salvare il veicolo che è rimasto sostanzialmente distrutto nel rogo. Ancora poco chiare le cause di innesco, ma l'importante è che nessuno sia rimasto ferito e che le fiamme non abbiano intaccato l'immobile adiacente.