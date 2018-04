Furgone in fiamme nella notte: mistero sulle cause del rogo

SAN BIAGIO DI CALLALTA Intervento provvidenziale dei vigili del fuoco nella tarda serata di sabato 14 aprile. Erano da poco passate le ore 22 quando alcuni automobilisti, in viaggio lungo la Postumia, hanno notato che da una delle stradine laterali del comune di San Biagio, un furgone stava andando a fuoco minacciando con le sue fiamme un'abitazione situata a pochi metri di distanza.

Grazie alle telefonate dei cittadini, i vigili del fuoco di Treviso hanno potuto recarsi subito sul posto con due squadre e sono riusciti, nel giro di alcune ore, a spegnere il rogo che ha letteralmente incenerito il furgone parcheggiato in sosta all'altezza dell'officina Caronello. Mistero per ora sulle cause che hanno dato origine al rogo nel quale non ci sono stati feriti o persone coinvolte.

