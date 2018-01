Incendio a Castello di Godego, a fuoco un garage di un condominio

CASTELLO DI GODEGO Principio di incendio oggi, 2 gennaio, a Castello di Godego. Le fiamme sono divampate in un piccolo magazzino di una palazzina di via Roma 60, non distante dal pastificio Jolly. Alcuni condomini hanno visto uscire del fumo da un garage e mentre stavano cercando di intervenire con degli estintori hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco. La chiamata è stata ricevuta verso le 13.30, ma le operazioni di messa in sicurezza del piano interrato sono durate alcune ore.