Incendio nella golena del Piave: intervengono i vigili del fuoco

Erano le 19.10 di domenica 5 aprile quando il , veniva contattato dal Vicecomandante della Polizia locale di Pieve di Soligo, Roberto Giacomin, ha ricevuto la segnalazione di un principio di incendio a Sernaglia della Battaglia, nella zona della golena del fiume Piave nei pressi del “Quagliodromo”, punto in cui il fiume Soligo affluisce al Piave.

La segnalazione ha fatto mobilitare anche i Volontari d'Europa per l’eventuale soccorso di animali in difficoltà. Arrivati a Passo Barca i soccorritori hanno iniziato a inoltrarsi all’interno del Quagliodromo, notando subito una colonna di fumo e alcune aree andate in fiamme. L'incendio ha coinvolto una vasta era. Il Comandante Biscaro della Polizia localde di Sernaglia ha ordinato di liberare la strada per l’imminente intervento dei vigili del fuoco. Non essendoci persone e animali coinvolti nel rogo i Volontari d'Europa hanno messo in sicurezza l'area in attesa dei pompieri. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche il sindaco Mirco Villanova e una volante dei carabinieri. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato alle ore 21 con lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell'area. Restano ignote le cause che hanno portato allo scoppio dell'incendio.