Legnaia distrutta dalle fiamme nel bellunese, sul posto intervengono i vigili del fuoco

TREVISO Vigili del fuoco in azione, nel primo pomeriggio di domenica, per spegnere un piccolo incendio che ha distrutto in pochissimi minuti una legnaia domestica in località Maras, nel comune di Sospirolo, in provincia di Belluno.

Stando a quanto riportato dai soccorritori, le fiamme sarebbero divampate poco dopo l'ora di pranzo per ragioni ancora in corso di accertamento. I proprietari di casa hanno subito allertato i vigili del fuoco di Belluno che hanno provveduto a domare le fiamme nel giro di pochi minuti. Nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta nell'incendio ma la legnaia (chiamata in dialetto bellunese "talvà") è stata completamente distrutta dalle fiamme.