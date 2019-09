Incendio in un'azienda, a fuoco un macchinario: devono intervenire i pompieri

Paura sabato verso le ore 11.30 in via Postumia 22 a Motta di Livenza. Un denso fumo nero, proveniente dall'azienda Mactees Srl dedita alla lavorazione di materi plastiche, ha infatti portato sul posto i vigili del fuoco di Motta di Livenza e Treviso. A prendere fuoco sarebbe stato un macchinario che lavora materiali di tipo resine. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'incendio, subito contenuto, mentre non vengono registrati problemi di inquinamento dell'aria.