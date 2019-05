Magazzino per capi d'abbigliamento va a fuoco: devono intervenire i pompieri

Paura sabato sera, verso le 21.30, per un incendio ad un capannone in disuso di circa 200 mq, adibito a magazzino per capi d'abbigliamento e quadri, sito in via Vittorio Emanuele ad Alano di Piave (BL), precisamente in località Faveri. Immediato è stato però l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna in rinforzo a quelle di Belluno, Feltre e Basso Feltrino. Ingenti i danni subiti dalla struttura a causa del fumo e delle fiamme, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito e in poco tempo l'allarme è così rientrato con lo spegnimento del rogo. Sul posto, infine, anche i carabinieri di Quero Vas che hanno effettuato gli accertamenti di rito.

