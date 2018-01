Vasto incendio alla Milldue di Riese Pio X: danni ingenti, sul posto i vigili del fuoco

RIESE PIO X Un rogo devastante quello divampato poco dopo le 13 di oggi presso il capannone industriale di via Balegante a Cendrole di Riese Pio X e di proprietà dell'azienda Milldue, ditta specializzata nella produzione di ceramiche per l'arredo bagno. Ad andare a fuoco sarebbe stato del materiale stipato proprio all'interno della struttura, per motivi però ancora al vaglio dei vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto per mettere in sicurezza l'area e spegnere le fiamme, ben visibili in un denso fumo nero anche da Castello di Godego. Decine le squadre impegnate sul posto da Treviso, Castelfranco, Montebelluna, Padova, Cittadella e Asolo con una trentina di uomini impiegati.

Sul posto giunti anche i carabinieri, le ambulanze e l'elicottero del Suem 118 (non si registrano fortunatamente feriti o intossicati) oltre al sindaco Matteo Guidolin che ha voluto sincerarsi personalmente di quanto successo. I danni sarebbero ingentissimi e il Comune ha prontamente avvisato la cittadinanza di non uscire di casa e chiudere qualsiasi finestra in attesa dello spegnimento dell'incendio e dei successivi controlli dell'Arpav sulla qualità dell'aria. "A titolo cautelativo - così si legge sui profili social del Comune - si invitano i cittadini a rimanere in casa, con porte e finestre chiuse, fino a prossima comunicazione".

Per ora impossibile risalire alle cause dell'incendio: già nelle prossime ore gli investigatori del nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco provvederanno a svolgere un primo sopralluogo.

