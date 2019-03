Baracca di legno prende fuoco nel giardino: devono intervenire Esercito e pompieri

Pomeriggio di paura domenica, in via Gorgazzo a Oderzo, a causa di un imponente incendio che ha in breve circondato e distrutto una baracca in legno presente all'interno del giardino di un'abitazione del posto. Ancora poco chiare le cause di innesco delle fiamme, ma fortunatamente l'intervento congunto dell'Esercito e dei vigili del fuoco, sia da Treviso che Motta di LIvenza, ha permesso che nessuno rimanesse ferito.