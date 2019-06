Allarme a Olmi: imponente incendio avvolge un capannone di una ditta della zona

Un incendio di vaste proporzioni si è scatenato venerdì alle 21.50 a Olmi di San Biagio di Callalta, precisamente nella zona di via Eraclea nei pressi del noto gommista Veneto Gomme, ai danni di un capannone della "Eco profili tecnologia innovazione Srl". Sul posto si sono immediatamente recati sia i carabinieri che i vigili del fuoco di Treviso con quattro squadre. Allertato anche il sindaco Alberto Cappelletto, che si è messo subito in contatto con le persone intervenute sul posto per cercare di capire cosa sia successo. A chiamare i soccorsi sono stati, invece, alcuni residenti dell'area dopo essersi accorti che un denso fumo nero si stava sprigionando dalla struttura, adibita a magazzino per materiale edile andato completamente in fiamme insieme a dell'isolante. Vista l'ora tarda non si registrano feriti, essendo l'immobile in quel momento non usufruito da alcuna persona, tanto che il Suem 118 non è stato fatto intervenire. Al momento però non si conoscono le cause alla base del rogo.

