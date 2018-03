Incendio alla Ovag, rientrato l'allarme

REFRONTOLO Arpav ha condotto nelle giornate di ieri e di oggi, le prime analisi su campioni di aria prelevati a seguito dell’incendio divampato l’altra notte alla Ovag, azienda in cui vengono lavorati materiali plastici, con sede nella zona industriale di Crevada, comune di Refrontolo. I campioni evidenziano l’evento acuto occorso, con presenza di composti legati a fenomeni di combustione in concentrazioni non significative in termini di impatto di sanità pubblica. Rientrano quindi le misure precauzionali indicate ieri, fatta salva la raccomandazione di lavare accuratamente per alcuni giorni la verdura raccolta negli orti collocati nel raggio di 500 metri dal luogo dell’incendio.