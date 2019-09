Imponente incendio avvolge un pagliaio ed una stalla: danni ingenti ma nessun ferito

Paura nella notte tra sabato e domenica in via Prà di Pezoc a Valdobbiadene. Verso le 4.30, infatti, un imponente incendio si è scatenato all'interno di un pagliaio di grandi dimensioni con annessa stalla. Immediata è stata quindi la chiamata ai soccorsi, tanto che in pochi minuti sono giunte sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco da Montebelluna, Conegliano, Asolo e Treviso. Viste le vaste dimensioni del rogo è stata fatta anche intervenire un'ambulanza del Suem 118, ma fortunatamente è poi rientrata visti che non era presente alcun ferito. Ancora poco chiare le cause di innesco delle fiamme, le quali potranno essere chiarificate solamente ad operazione di spegnimento avvenuta, mentre ingenti sono i danni ad entrambe le strutture. Sul posto, per tutte le verifiche di rito, si sono inoltre presentati anche i carabinieri.

Gallery