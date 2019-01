Operai innescano un incendio su un tetto: devono intervenire i vigili del fuoco

Tanta paura sabato pomeriggio a Codognè per un incendio scatenatosi su un tetto di una vecchia abitazione in Piazza Europa, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. A scatenare il rogo sarebbero stati alcuni operai durante i lavori di messa in opera di una copertura, probabilmente usando una fiamma libera. Immediato è stato però l'intervento dei vigili del fuoco di Conegliano e Gaiarine, con tre autobotti, che in breve hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area.

