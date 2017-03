Principio d'incendio all'ex Polveriera di Volpago del Montello: sul posto i carabinieri

VOLPAGO DEL MONTELLO L'ex Polveriera di Volpago torna al centro della cronaca dopo che un piccolo incendio è divampato domenica a pochi metri di distanza dalla recinzione del centro che dovrebbe ospitare l'arrivo di un nuovo contingente di migranti.

Le fiamme hanno interessato solo un piccolo mucchio di sterpaglie e non hanno recato danni alla struttura, ma sul posto sono comunque intervenuti i carabinieri di Montebelluna per fare luce sull'accaduto. Visti gli episodi che nelle scorse settimane avevano interessato l'ex Polveriera (atti vandalici, striscioni, cortei e proteste), gli uomini delle forze dell'ordine hanno ritenuto necessario accertare se le fiamme divampate domenica avessero origine dolosa. Una pista che molto probabilmente verrà scartata dal momento che sembra essersi trattato di un incendio nato e spentosi in maniera del tutto autonoma.