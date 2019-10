Imponente incendio in un capannone: denso fumo nero visibile da chilometri di distanza

Poco dopo le ore 18 di sabato un denso fumo nero si è elevato nel cieli della Marca, precisamente nella zona di via Giuseppe Sarto a Riese Pio X. Ancora sconosciute le cause di innesco, ma a prendere fuoco è stato un capannone idustriale adibito a magazzino per ferramenta. Molteplici le segnalazioni di residenti preoccupati che sono giunte immediatamente ai vigili del fuoco, vista anche la vicinanza del capannone a delle abitazioni private. Anche da Castelfranco Veneto e Asolo sono arrivate chiamate di allarme, a causa di un forte odore alacre percepibile anche a 10 chilometri di distanza. Sul posto, per spegnere il rogo, sono al momento presenti oltre 40 pompieri da Treviso, Padova e Vicenza.

