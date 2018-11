Abitazione va completamente a fuoco nella notte: immediato l'intervento dei pompieri

Paura nella notte tra venerdì e sabato, precisamente verso le ore 1.30, in via Passo Vecchio a Salgareda, poco sopra l'argine locale al km 33. Improvvisamente infatti, per motivi ancora da chiarire, alte fiamme si sono sprigionate da un'abitazione, tanto che in breve tempo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con ben quattro mezzi da Motta di Livenza, oltre ad un'autoscala e un'autobotte da Treviso. Sul posto si sono poi recati anche i carabinieri di Conegliano e Ponte di Piave e il Suem 118. Nessuno sarebbe comunque rimasto ferito in maniera grave.