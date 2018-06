A fuoco il sotto tetto di casa, due feriti

CASTELFRANCO VENETO A fuoco il sotto tetto di un'abitazione ieri sera, venerdì 29 giugno, verso le ore 21. L'incendio è avvenuto in via Vasco da Gama 36 a Castelfranco, in località Salvarosa. Nel tentativo di spegnere le fiamme, generate molto probabilmente da cause elettriche, sono rimasti coinvolti due fratelli, S.A. 55enne e G.A. 58enne. Per loro sono state necessarie le cure dei sanitari del suem118, in quanto avevano inalato del fumo, rimanendo lievemente feriti. La squadra dei vigili del fuoco di Castelfranco ha lavorato per ben due ore per spegnere e ripristinare le condizioni di sicurezza dalle stabile.