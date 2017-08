Sterpaglie a fuoco in mattinata: sul posto devono intervenire i vigili del fuoco

VOLPAGO DEL MONTELLO Non era la prima volta che accadeva e, molto probabilmente, si nasconde la pista del dolo dietro agli incendi di sterpaglie che nei giorni scorsi sono stati segnalati nella zona di via Schiavonesca a Volpago del Montello.

Gli uomini dei vigili del fuoco sono dovuti intervenire nei pressi di un'abitazione abbandonata proprio per tenere a bada un paio di roghi divampati a distanza sospettosamente ravvicinata. L'ultimo di questi si è verificato giovedì mattina intorno alle ore 9.20. Provvidenziale l'arrivo sul posto dei pompieri che hanno evitato il propagarsi delle fiamme a un'area molto più vasta. Il rogo è stato domato nel giro di pochi minuti. Un caso molto simile a quello avvenuto sempre in settimana, a pochi metri di distanza. L'ipotesi è che un gruppo di ignoti piromani stia dando fuoco alle sterpaglie della zona. Un gesto che, senza l'intervento e il lavoro dei vigili del fuoco, poteva avere conseguenze molto gravi per l'ambiente circostante.