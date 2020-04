Televisore di un'anziana prende fuoco: condominio invaso dal fumo

Attimi di paura ieri sera, giovedì 16 aprile, in un condominio di Via Giorgione a Treviso. Verso le ore 20 alcuni residenti hanno iniziato ad avvertire un forte odore di bruciato e hanno lanciato l'allarme ai vigili del fuoco.

Arrivati sul posto pochi minuti dopo i pompieri di Treviso hanno scoperto che il principio d'incendio era partito da un appartamento abitato da un'anziana signora. A prendere fuoco un vecchio televisore che, a causa di un contatto elettrico, aveva iniziato a surriscaldarsi e a fare fumo rendendo l'aria irrespirabile in tutto il palazzo. In Via Giorgione, nel frattempo, è intervenuta anche l'ambulanza del Suem 118 per prestare soccorso alla pensionata. E' stata lei però a dire di stare bene, rifiutando il ricovero in pronto soccorso. Dopo alcuni minuti i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il televisore andato a fuoco. Gli altri residenti del condominio, evacuati per sicurezza, sono potuti rientrare in totale sicurezza dopo aver arieggiato a lungo gli appartamenti dove si era diffuso un forte odore di bruciato.