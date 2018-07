Incendio a Montebelluna: il tetto di una casa divorato dalle fiamme

MONTEBELLUNA Vigili del fuoco al lavoro, nel pomeriggio di sabato, al civico 14 di via del Termine dove un incendio di grandi dimensioni ha distrutto gran parte del tetto dove erano stati installati alcuni pannelli solari.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo. Appena ricevuta la segnalazione dai residenti della zona, i vigili del fuoco di Montebelluna si sono precipitati sul posto, coadiuvati dalle squadre di Castelfranco e Asolo. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutto il pomeriggio. Ingenti i danni alla struttura. Non è da escludere che proprio la presenza dei pannelli a energia solare abbia giocato un ruolo molto importante nello scoppio dell'incendio. Solo in serata le fiamme sono state del tutto spente e la situazione è potuta tornare alla normalità.

Qui sotto un'immagine d'archivio del luogo dell'incendio tratta da Google immagini



Gallery