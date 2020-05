Vasto incendio all'azienda agricola Vaka Mora: a fuoco 500 balle di fieno

Momenti di paura sabato pomeriggio in via Postumia Ovest a Sala di Istrana. Intorno alle 18, infatti, un vasto incendio è improvvisamente divampato all'interno di un capannone della nota società agricola Vaka Mora, mandando al rogo circa 400/500 balle di paglia. Sul posto, per spegnere le alte fiamme, sono quindi dovuti intervenire i vigili del fuoco di Treviso e Montebelluna con ben 5 mezzi e 11 uomini in totale. Fortunatamente l'incendio non ha causato il ferimento di nessun animale, mentre l'intera struttura è andata distrutta nel rogo.

