Paura nella notte a Valdobbiadene: va a fuoco un appartamento, intervengono i pompieri

VALDOBBIADENE Paura mercoledì sera, intorno alle 22, per un incendio che si è scatenato all'interno di un appartamento al primo piano di una palazzina in via Garibaldi a Valdobbiadene. Immediato però l'intervento dei vigili del fuoco con due squadre da Montebelluna e Asolo che in poco meno di tre ore sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme. Ancora poco chiare però le cause di innesco del rogo, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche se il locale risulta ora completamente inagibile.

