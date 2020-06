Le fiamme avvolgono il garage, ma dentro ci sono bombole di Gpl: intervengono i pompieri

Paura sabato mattina, intorno alle 10.20, in via Montegrappa a Vedelago. A portare sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto è stato un incendio che ha interessato un piccolo garage di un'abitazione. A preoccupare però i pompieri sono state due bombole di Gpl che si trovavano all'interno della struttura e per questo immediatamente recuperate e poste all'esterno. Le fiamme sono in ogni caso state spente in breve tempo, non prima però che causassero diversi danni all'immobile, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Ancora poco chiare, invece, le cause di innesco del rogo.

