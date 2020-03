A fuoco una vecchia abitazione usata come deposito: devono intervenire i pompieri

Mattinata di sabato impegnativa quella vissuta dai vigili del fuoco di Treviso e Castelfranco Veneto. Tre squadre dei pompieri, alle 9.30, si sono infatti portate in via Spada a Vedelago per spegnere un incendio che aveva interessato una vecchia abitazione della zona usata come deposito. Ancora poco chiare le dinamiche di innesco delle fiamme che hanno interessato sia l'interno della struttura che il tetto, tanto che i vigili del fuoco hanno dovuto operare alcune ore per lo spegnimento del rogo, lo smassamemto del materiale incendiato e per la messa in sicurezza dell'intero stabile.

