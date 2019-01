Il marito dimentica la pentola sui fornelli e la casa va a fuoco: donna salvata dai pompieri

Venerdì sera, verso le ore 18.30, la storica ex Presidente della Pro Loco di Farra di Soligo e attuale gestrice della pizzeria-gelateria "Eldorado", Rita Bet, si trovava tranquilla e spensierata al secondo piano della propria abitazione in via Aldo Moro quando è stata improvvisamente attratta da un alacre odore di bruciato provenire dal pianoterra di casa. Preoccupata, è subito scesa di sotto ma si è immediatamente accorta che dalla cucina proveniva un denso fumo nero e alte fiamme, tanto da essere costretta a risalire al piano superiore e rifugiarsi in un terrazzino dal quale chiamare poi i soccorsi. La casa era difatti oramai avvolta dalle fiamme a causa di una pentola che il marito aveva lasciato sui fornelli prima di uscire di casa, dimenticandosi poi di spegnere il gas. In ogni caso le urla della donna hanno subito richiamato le attenzioni del fratello, residente nella casa a fianco, e di altri vicini che hanno poi chiamato i vigili del fuoco, giunti sul posto insieme ai carabinieri e al sindaco. Non è stato però facile soccorrere la donna e spegnere il rogo, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio nonostante l'immobile abbia subito danni ingenti e la signora sia stata costretta ad un ricovero ospedaliero per curare i sintomi da intossicazione subiti a causa dell'inalazione del fumo.