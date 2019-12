Abitazione prende fuoco appena fuori mura: ustionato il proprietario

Paura e agitazione sabato mattina, verso le ore 9.15, nella zona di via Bomben a Treviso, appena poco fuori dalle mura cittadine. Per motivi ancora poco chiari si è infatti scatenato un improvviso incendio in un'abitazione della zona. Le fiamme hanno subito causato danni ingentissimi e il proprietario è rimasto ustionato nel tentativo di spegnerle, tanto che è dovuto intervenire il Suem 118 che, dopo averlo stabilizzato sul posto, lo ha poi portato in ospedale dove si trova ora ricoverato. Fondamentale, poi, l'intervento dei vigili del fuoco che in breve tempo hanno avuto ragione del rogo e messo in sicurezza l'area.