Capannone di abbigliamento va a fuoco: struttura evacuata e pompieri sul posto

Paura sabato, verso le 15.30, in via Busta ad Altivole. A preoccupare i residenti della zona è stato un rogo originatosi all'interno di un capannone adibito a laboratorio di abbigliamento dove lavorano alcuni cittadini cinesi. A fuoco, però, anche una parte adibita a cucina ed appartamenti. Sul posto, per spegnere le fiamme, si sono presentati ben 8 mezzi dei vigili del fuoco da Castelfranco Veneto, Asolo, Montebelluna e Treviso. Fortunatamente non si segnalano feriti.

