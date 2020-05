Capannone prende fuoco: devono intervenire i vigili del fuoco

Pomeriggio di domenica impegnativo per i vigili del fuoco. Verso le ore 17.30, infatti, i pompieri sono dovuti intervenire in via Curtatone a Paese a causa di un incendio divampato in un vecchio stabile, l'ex Lunazzi. Fortunatamente le fiamme sono state domate in breve tempo e non si registrano danni ulteriori a cose e persone, ma la causa di innesco è ancora ignota.

Nella tarda serata di sabato, invece, un rogo è divampato lungo una collina erbosa in via Monte Pasubio a Cornuda. I vigili del fuoco di Montebelluna, in questo caso, si sono recati sul posto alle 20.30 insieme ad una pattuglia dei carabinieri. L'intervento di spegnimento è stato poi breve ma intenso. Per quanto concerne invece le cause dell'incendio, le forze dell'ordine non abbandonano ancora l'ipotesi di un gesto doloso.