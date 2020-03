A fuoco cinque rotoballe di paglia: sul posto due squadre dei vigili del fuoco

E' di cinque rotoballe di paglia distrutte il bilancio di un incendio che si è improvvisamente scatenato sabato, verso le ore 15.30, in un campo di via Guizzetti a Dosson di Casier. Sul posto si sono quindi immediatamente portate 2 squadre dei vigili del fuoco di Treviso che, in breve tempo, hanno prima domato le fiamme e poi messo in sicurezza l'intera area senza che nessuno sia rimasto ferito.

