La stalla viene divorata dalle fiamme: salvi per miracolo 60 capi di bestiame

Sono salvi per miracolo i 60 capi di bestiame che sabato mattina si trovavano all'interno di una stalla che ha improvvisamente preso fuoco per cause ancora da accertare. Le fiamme hanno difatti avvolto in pochissimo tempo l'intera struttura di via IV Novembre a Breda di Piave, divorandola totalmente insieme anche alle rotoballe che conteneva. Sul posto si sono quindi recate due squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto operare a lungo per aver ragione del rogo. Fortunatamente né animali né persone sono rimasti feriti.

