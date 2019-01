Non basta l'intervento dei vigili del fuoco: ricovero attrezzi divorato dalle fiamme

Non è rimasto praticamente nulla del ricovero attrezzi andato completamente a fuoco nel pomeriggio di sabato, verso le ore 13, a Quinto di Treviso lungo via Noalese, in una zona limitrofa all'aeroporto Canova. Immediato è stato comunque l'intervento dei vigili del fuoco che in poco tempo hanno avuto la meglio delle fiamme scongiurando così il peggio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l'intero stabile è andato in ogni caso distrutto nel rogo. Ancora da chiarire, invece, le dinamiche di innesco dell'incendio.