Imponente incendio si scatena in un condominio: evacuate 24 famiglie

Tanta paura venerdì sera, verso le ore 21.50, in via Petrarca a Gorgo al Monticano. A portare diverse persone in strada è stato infatti un imponente incendio che si è scatenato nel sottotetto di un condominio, con le fiamme che hanno subito invaso anche gli appartamenti presenti all'ultimo piano della struttura. Sul posto sono quindi intervenute otto squadre dei vigili del fuoco da Treviso, Motta di Livenza, Conegliano, Montebelluna, San Donà di Piave e Mestre, oltre ai carabinieri di Oderzo, Fontanelle e Ponte di Piave, per un totale di 12 mezzi e 25 uomini. Le fiamme, che sono state spente solo dopo alcune ore di intervento sotto la pioggia battente delle ultime ore, secondo le prime verifiche si sarebbero scatenate a causa di un malfunzionamento della canna fumaria nei pressi del tetto ventilato, tanto che i danni all'immobile sono ingenti, seppur ancora in fase di quantificazione e parzialmente coperti dall'assicurazione. Fortunatamente, comunque, nessuno è rimasto ferito, ma inizialmente tutto lo stabile e persino alcune case limitrofe sono stati evacuati per sicurezza, anche se alla fine sono 24 le famiglie che hanno dovuto trovare una temporanea soluzione abitativa differente vista l'inagibilità delle strutture di copertura. Nelle prossime ore i vigili del fuoco torneranno in ogni caso sul posto insieme alla Polizia giudiziaria per cercare di capire l'esatta causa di innesco del rogo.

Gallery