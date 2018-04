Si avvicina con una bomboletta al gas e scoppia un incendio: intossicato un 60enne

TREVISO E' di un intossicato 'solamente' il bilancio di un rogo scatenatosi intorno alle ore 11 di giovedì all'interno di un appartamento in via Santa Bona Nuova, 56, a Treviso. Secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, prontamente intervenuti sul posto con due squadre, il signor Bettello (60enne disoccupato e poi rimasto intossicato e trasportato per accertamenti all'ospedale Ca' Foncello dal Suem 118) si sarebbe avvicinato ai fornelli con una bomboletta, probabilmente contenente un liquido infiammabile, ed è così bastata una scintilla per innescare un piccolo rogo che fortunatamente ha interessato solo l'appartamento al secondo piano dello stabile e non l'intero condominio.

L'uomo però, visto l'odore alacre e l'intenso fumo che proveniva dalla cucina, non è più riuscito ad uscire di casa e ha dovuto perciò affacciarsi ad una finestra in attesa che i vigili del fuoco lo prelevassero con un'autoscala. A quel punto sono stati fatti evacuare per sicurezza anche diversi nuclei familiari presenti nella struttura, poi comunque rientrati per le ore 12 nelle loro abitazioni. Nel frattempo la polizia locale ha limitato l'accesso al quartiere già dalle due rotonde del supermercato Alì della zona, mentre un capanello di curiosi si è affacciato in strada per poter visionare le operazioni di spegnimento del rogo. Ancora in corso invece la valutazione di agibilità, così come la conta degli eventuali danni provocati dalle fiamme.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Gallery