Incendio alla "Carosello" di Castelfranco: capannone devastato

Un incendio, scoppiato nella tarda serata di domenica, ha distrutto la sede dell'azienda "Carosello" di Castelfranco Veneto. Interessata dal fuoco una porzione di circa 200/300 mq di un capannone che ospita la ditta specializzata nella produzione di etichette per cartellonistica pubblicitaria. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco da Castelfranco, Treviso e Bassano del Grappa, oltre ai carabinieri per tutte le verifiche del caso. Non si segnalano fortunatamente feriti, anche se i danni sono ingenti. Per ora mistero sulle cause, i danni sarebbero molto ingenti.