Incendio a Treviso: vigili del fuoco al lavoro in un'abitazione di viale Felissent

TREVISO Divampano le fiamme in una tranquilla abitazione di viale Felissent pochi minuti dopo le ore 17 di domenica. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto l'incendio sarebbe scoppiato a causa di un cortocircuito nel locale contatori dell'abitazione.

Una grossa quantità di fumo ha iniziato a uscire dalla stanza, inondando tutta la casa e riversandosi fuori dalle finestre. Grande spavento per i residenti che hanno subito allertato i vigili del fuoco. Giunti sul posto i pompieri hanno provveduto a tenere sotto controllo il principio d'incendio evitando conseguenze a dir poco tragiche. L'intervento, ancora in corso, è durato un paio d'ore, nessuna persona sembra al momento essere rimasta ferita o coinvolta nella vicenda anche se un'ambulanza del Suem118 è arrivata in viale Felissent per motivi precauzionali. Aggiornamenti sull'accaduto sono attesi nel corso delle prossime ore.