Fiamme in pieno centro a Vittorio Veneto, condominio evacuato

VITTORIO VENETO Incendio in un appartamento questa mattima, verso le 6.20, in via Largo Felice Cavallotti 5, lungo viale Italia, a pochi passi dal Municipio di Vittorio Veneto. Le fiamme sono divampate da un appartamento al quinto piano del condominio quadrilatero. Per spegnere l'incendio sono stati necessari ben 15 operatori dei vigili del fuoco con squadre da Vittorio Veneto, Conegliano e Treviso.

Attualmente, alcune squadre sono ancora sul posto per capire da dove i possa essere generato l'incendio e per ripristinare le condizioni minime di sicurezza. Il condominio è stato evacuato per sicurezza. Sul posto si è portata anche un'ambulanza del Suem118 per ogni eventualità, anche se nel rogo non si riporterebbero feriti.